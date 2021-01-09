Aranan şüpheli mutfak dolabından çıktı

Konya'da alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ve birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin Karataşlı (35) mutfak dolabı içerisindeki gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak ve birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin Karataşlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesinde kaldığı adresi tespit eden polis, operasyon için harekete geçti. Eve baskın yapan polis, Karataşlı'yı ev içerisinde bulamadı. Polis, detaylı inceleme sonucu mutfak dolabı içerisinde gizli bölme olduğunu fark etti. Şahin Karataşlı, bulunan gizle bölme içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Karataşlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.