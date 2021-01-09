Aynı acıyı bir daha yaşamak istemiyor

Bandırma ilçesinde yaşayan Umut ailesinin küçük oğulları Ulus, kalbindeki büyüme nedeniyle tedavi gördüğü hastanede organ nakli olacağı günü bekliyor. Gözü yaşlı anne Dilek Umut, 5 yıl önce evlat acısıyla yüreğinin yandığını aynı acıyı tekrar yaşamak istemediğini söyleyerek göz yaşlarını tutamadı.

KALBİ BİR YETİŞKİN KALBİ KADAR BÜYÜDÜ



Minik Ulus, doğuştan itibaren kalp rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Kalbi bir yetişkin kalbi kadar büyüyen Ulus aynı zamanda karaciğerindeki büyümeyle de mücadele etmek zorunda kaldı. Yaşının küçük olması nedeniyle yapay kalp takılmayan ulus'un tek umudu organ nakli.

HASTANE ODASINI OYUN ODASINA ÇEVİRDİLER



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Ulus'un odasını çocuk odasına çevirdiklerini ve ablasıyla birlikte oyun oynayarak organ nakli ile ilgili gelecek haberi beklediklerini dile getiren Anne Dilek Umut, "Oğlumun kalbi olması gerekenden çok büyük, bu nedenle çok ilaç kullanıyor. Bu durum diğer organlarını da etkiliyor. Karaciğerinde de büyüme var. Organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Bir oğlumu daha kaybetmek istemiyorum" dedi.