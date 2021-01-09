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Bakan Soylu, Aybüke öğretmenin ailesi ile görüştü

İçişleri Bakanı , ’ın ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan ’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi ile telefonda görüştü.

DHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 10:51 ABONE OL
Bakan Soylu, Aybüke öğretmenin ailesi ile görüştü

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açılışı için Karabük'e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit öğretmenin ailesi ile telefonda görüştü. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Zehra Yalçın, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

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Bakan Soylu, Aybüke öğretmenin ailesi ile görüştü
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