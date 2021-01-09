Balıklar yüzüyordu şimdi keçiler otluyor

İstanbul'daki kuraklığın en net görüntüsü megakentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy Barajı'nda kaydedildi.Suların büyük kısmının çekildiği Alibeyköy Barajı'nın son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda keçiler otlarken, barajın zemininde oluşan kuraklık ise korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan Mağlova Kemeri'nin ayakları da tamamen ortaya çıktı. Kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler endişe yarattı.Öte yandan Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul'a içme suyu sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajları da kuruma noktasına geldi.