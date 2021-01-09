Barakadan 880 litre kaçak içki çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemalpaşa ilçesinde bir barakada sahte ve kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Barakaya baskın düzenleyen ekipler 880 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili U.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki bir barakada kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Mahkemeden alınan arama kararı sonrası jandarma ekipleri tarafından barakaya baskın düzenlendi. Barakada yapılan aramada 880 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili U.K. isimli şahıs gözaltına alındı.