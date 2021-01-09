Başkan Söğüt, “Hereke Halısı’na değer katacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke'de halıcı esnafı ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, Hereke Halısı'nın bir değer olduğunu ve bu değeri daha da yukarıya çekmek adına çalışma başlattıklarını belirtti. Bu doğrultuda da esnafın fikirlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, ortak atılacak adımlar üzerinde durduklarını belirtti.

BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Başkan Söğüt, "Hereke halısını halkımızla birlikte yaşatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kocaeli Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de Hereke halısı üzerinde önemli çalışmaları var. Hereke halısının daha güzel ve etkin tanıtımlarını yapmak, markalaşma ve Hereke'nin ismini duyurmada sektörü canlandırma ile ilgili projelerimiz var.

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Bu değerimizin devamı için çalışan tüm kardeşlerimi de teşekkür eder ve başarılar dilerim. Ayrıca üreticiliğini arttırmak için de Körfez Belediyesi olarak bizler gerekli adımları atacağız. Meslek Edindirme Kurslarımız ile teşvikte de bulunacağız. Bu süreçte de esnafımızdan gelecek önerileri de dinleyerek hızlıca adımları atacağız" dedi.