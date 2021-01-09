Bin şehide bin su kuyusu projesi için iyilik sergisi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Deniz Feneri Derneği'nin uygulayıcısı olduğu "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesine destek amacıyla Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesinde düzenlenen hat, geleneksel kıyafet ve ebrudan oluşan serginin açılışında konuştu.





İyilik projesine katkı sunanlara teşekkür eden Soylu geçen hafta İdlib'e gittiğini, 3 ay önce gittiğinde dağların, taşların, tepelerin üst üste olduğunu, şimdi ise binlerce briket ev yapıldığını ve 10 binlerce insanın orada oturduğunu söyledi. Ortaya çıkan tablonun onurunu yaşadıklarını belirten Soylu "61 günde yaklaşık 7 bin briket evin yüzde 80'i tamamlandı. 52 bin 800 ev taahhüdü var. Bu ayın sonu itibariyle 30 bini tamamlanıyor. " dedi.

Batılıların ve Avrupalıların binlerce tır silah ve mühimmat gönderip gözyaşı yaratırken kendilerinin İnsani yardım gönderdiklerini belirten Soylu: "Binlerce tır silah ve mühimmat gönderilmiyor oraya.

Binlerce tır, giyecek, yiyecek sağlık ve insanı malzeme gönderiliyor. Bizim Amerika'dan, bizim Avrupa'dan ve bizim batıdan farkımız budur. Onlara uzanabiliyoruz. Ama yine insanlık adasının belki de en sıkıntılı olan alanlarından birisi olan susuz yerlere ulaşamıyoruz. Afrika'ya ulaşamıyoruz. Onun izin yine bizim sivil toplum kuruluşlarımız Müslümanlığın elini oraya uzatıyorlar. Zaten bu gönül, bu vicdan, merhamet ve maneviyat başka ülkelerde olabilseydi ne Afrikalı bu su kuyularına muhtaç olurdu ne susuzluktan terör ve şiddetten kaçan insanlar göç yollarında hayatlarını kaybederdi ne de bizim evlatlarımız terörle mücadele etmek için, vatanı ve bayrağı savunmak için şehadet şerbeti içerdi. Bunun sorumlusunun hangi medeniyet olduğu bellidir. "



Soylu, bugüne kadar bağışçıların 600 kuyu taahhüdünü gerçekleştirdiklerini, 248 su kuyusu bağışının yapıldığını belirterek, "Ben 11 kuyu bağışladım. Bu iyilik projesi en çok da bizim şehitlerimizin ismiyle anılmaya layıktı, Deniz Feneri de bunu gerçekleştirdi. Çok da anlamlı oldu. Çünkü onların fedakarlıkları kahramanlıkları ailelerini metanetleri gerçekten yaşatılmaya layıktır. Şu anda tamamlanan biten kuyu sayısı neredeyse 100'e yaklaştı. Diğerlerinin de fizibiliteleri ve açılma çalışmaları devam ediyor.



3 ayda bir Diyarbakır annelerini ziyaret ediyorum



"Bazen gitmeyince anlamıyorsunuz. 3 ayda bir Diyarbakır anneleriyle birlikte oluyorum. Geçen gün annelerden birisi öyle bir söz söyledi ki benim de aklıma gelmedi. 'Annesi Selahattin Demirtaş'ı devletten istiyor da Nurettin Demirtaş'ı PKK'dan niye istemiyor acaba.' hakikaten ancak dokunursanız bazen gerçekleri hissedebilir ve anlayabilirsiniz. 9 yaşında evladının oraya gittiğinin feryadıyla orada bulunan bir annesi ancak orada anlayabilirsiniz. 10 yaş var 11 yaş var 12 yaş var. Okula gitti bir daha dönmedi dedi. 9 yaşındaki çocuğa mektup yazdırmışlar ben büyük savaşçı olacağım diye. Mektubu yazan aslında onun başındaki. Çünkü aileye aynı yazıyla kendi de mektup yazıyor.

159 eserin sergilendiği ve açılışını yaptığı sergiyi gezen Soylu, üzerine hat sanatıyla fetih suresinin yazılı olduğu tabloyu aldı.