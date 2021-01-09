Binlerce arı havaya aldanıp kovanı terk edince öldü!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmayışı Arıcıları da fena vurdu. Toplu arı ölümleri üreticileri tedirgin ederken, zararın yüzbinlerce lirayı bulduğu ifade ediliyor.



Ülke genelinde yaşanan kuraklığa bağlı yağışların mevsim normallerinin altında kalması son olarak arıcılık sektörünü vurdu. Hava sıcaklıklarının gündüz 15-17 derecelere ulaştığı Diyarbakır'da, arıların polen toplamak için kovanlarını terk ettikleri ve bu nedenle binlerce arının öldüğü bildirildi. 20 yıldan beri profesyonel doğal arıcılık yapan bal üreticisi Mehmet Gümüş, yağışların olmayışından dolayı Arıcılık sektörünün bitme noktasına geldiğini söyledi. Yağış olmadığı için çiçek olmadığını, arıların da istenilen düzeyde polen üretemediklerini ifade eden Gümüş, "Geçmiş yıllara oranla üretimimiz beşte bire düştü. Kuraklık nedeniyle kovanı terk eden binlerce arımız öldü. Bal verimi ciddi oranda düştü. Yeterli yağış olmadığı için sistemimiz adeta çöktü. Çünkü yağmur olmazsa çiçek olmaz, polen olmaz ve arılar bal üretemez" dedi.

SICAKLIK 17 DERECEYE ULAŞINCA BAHAR SANIYORLAR



Covid-19'a karşı polen ve propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, bu nedenle son aylarda yoğun talep geldiğini, ancak bu talebi karşılamakta zorlandıklarını anlatan Balcı Mehmet Gümüş, piyasada doğal organik diye satılan sahte ballara karşı da tüketicileri uyardı. Gerçek balın çocuk gelişiminde ve yetişkinlerin bağışıklık sistemini korumada olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Gümüş, "Bal sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçasıdır. Bu salgın sürecinde tüketilmesi bir o kadar daha önem kazanmıştır. Bölgemiz için Tütsü balı, Keven balı Huşil balı var. İyi balı elde edebilmek için kırsal bölgelere çıkarız. Ancak kuraklık tüm planlarımızı alt üst etti. Arıların da yaşam dengesi bozuldu. Mevsimi ilkbahar sanarak hava sıcaklığına aldanıp kovanlarını terk eden binlerce arımız öldü. Oysaki Ocak ve Şubat aylarında arılar asla kovanı terk etmez. Arıların kovanların etrafına koruma amaçlı ördükleri reçine olan propolisin de Covid'e karşı önemli etkisi vardır. Propoliste bulunan sayısız bileşik bağışıklık sistemine eşsiz destek sağlıyor. Kaliteli bala ulaşabilmek için sürekli yer değiştiriyoruz. Tüketiciler de bal aldıklarında muhakkak üreticiden alsınlar. Üreten elde yanlış olmaz" dedi.



BİR ARININ ÖMRÜ 45 GÜNDÜR AMA ÇOĞU TELEF OLDU



Arılara kendi çocukları gibi baktığını anlatan Gümüş, "Arıcılık zor ve zahmetli bir iştir. Arıların sürekli olarak bakımını yapmak gerekiyor. Bir arının ömrü 45 gündür. Bu kısacık ömründe arılara çok iyi bakım yapmak gerekiyor. Ne kadar iyi bir bakım yapılırsa arılardan o kadar verim alınır. Dönem dönem arıların yanında yatıp kalkmamız gerekiyor. Mevsim şartlarına göre arıların yerini değiştiririz. Kışın Adana'ya gideriz. Bahar aylarında Diyarbakır Lice, Kulp kırsalında oluruz. Bu yıl hava sıcaklıklarından dolayı Adana'ya gitmedik. Kuraklık benim ve arılarımın yaşamını alt üst etti" diye konuştu.