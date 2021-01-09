Bu konser senin için Zeynep

Kovid-19 testleri geçen ay pozitif çıkan ve hafif seyirle hastalığı atlatan Öztöbek ailesinin 9 yaşındaki üyesi Zeynep, birkaç hafta sonra bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.Tetkikler sonucu doktorların Mis-C tanısı koyduğu Zeynep'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken ileri derecede kalp ve solunum yetmezliğinin ortaya çıkmasıyla hasta entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.Yaklaşık 10 gün sonra değerleri düzelince servise çıkarılan Zeynep'e yoğun bakım ünitesinde görevli uzman Dr. Adem Dursun, sürpriz yapmak istedi.Dursun, müziği çok sevdiğini öğrendiği Zeynep'e hastane odasında flütle "Ne zaman seni düşünsem" şarkısını çalarak moral verdi. Dr. Dursun, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve küçük hastalarına da moral vermek için böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini belirtti. Dursun "Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız gerekse personelimiz için moral çok önemli. Zeynep Mis-C tanısı koyduğumuz bir hastamız. Kendisiyle bir sohbetimiz esnasında enstrüman çaldığını öğrendik, o da benim yan flüt çaldığımı öğrenince benden kendisine bir parça çalmamı rica etti. Kendisiyle hayalimiz bundan sonraki günlerde beraber gitar ve yan flüt çalarak bir eser paylaşmak" dedi. Zeynep de "Buradaki ablaları, ağabeyleri çok sevdim. Doktorlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.