Buca Belediyesi diktiği heykeli aynı gün kaldırdı!

Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan Özalan, Twitter sayfasından, "En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı 'Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

AYNI GÜN KALDIRILDI

Buca Belediyesi ekipleri gün boyunca Menderes Mahallesi'ndeki Bekir Coşkun Parkı'nda çevre düzenlemesi için çalıştı.