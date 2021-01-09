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diktiği heykeli aynı gün kaldırdı!

’de tartışmalara neden olan yazar heykelini bugün yeni yapılan Menderes Mahallesi’ndeki ’na dikti. 20’ye yakın belediye işçisi parktaki çevre düzenlemesi için gün boyu çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili ’ın da tepki gösterdiği heykelin aynı gün yerinden kaldırılması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 9.1.2021 20:24 Son Güncelleme: 9.1.2021 20:35 ABONE OL
Buca Belediyesi diktiği heykeli aynı gün kaldırdı!

Buca Belediyesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar Bekir Coşkun'un heykelini dikmeyi kararlaştırmıştı.

Belediye meclisinde karar oybirliğiyle alınmıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Bekir Coşkun heykelin yapılmasına sert tepki göstermişti.

Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan Özalan, Twitter sayfasından, "En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı 'Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa" şeklinde tepkisini dile getirmişti.

AYNI GÜN KALDIRILDI

Buca Belediyesi ekipleri gün boyunca Menderes Mahallesi'ndeki Bekir Coşkun Parkı'nda çevre düzenlemesi için çalıştı.

Bekir Coşkun heykeli parktaki yerine dikildi. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle Bekir Coşkun'un heykeli esrarengiz şekilde olduğu yerden kaldırıldı. Buca Belediyesi'nin bu hareketi akıllarda soru işareti bıraktı.

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Buca Belediyesi diktiği heykeli aynı gün kaldırdı!
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