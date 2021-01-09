Marketler Bugün (9 Ocak 2021) açık mı, kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros Bakkal ve Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde market ve bakkal çalışma saatleri genelgede yer alan detaylarla kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler 56 saatlik kısıtlama sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen saatlerde hizmet verebilecek. Peki, Sokağa çıkma yasağında bugün bakkal ve marketler açık mı, kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

GENELGE İLE DUYURULDU! BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Vakalarda yaşanan artışla beraber bilindiği üzere kısıtlama kararı alınmış ve hafta sonu Cumartesi Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler saat 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak ve genelgede yer alan saate kadar faaliyet gösterebilecek.

DİKKAT! Vatandaşların bu saatler aralığında yalnızca ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışveriş yapmasına izin veriliyor…