Marketler Bugün (9 Ocak 2021) açık mı, kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros Bakkal ve Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde market ve bakkal çalışma saatleri genelgede yer alan detaylarla kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler 56 saatlik kısıtlama sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirlenen saatlerde hizmet verebilecek. Peki, Sokağa çıkma yasağında bugün bakkal ve marketler açık mı, kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…
GENELGE İLE DUYURULDU! BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Vakalarda yaşanan artışla beraber bilindiği üzere kısıtlama kararı alınmış ve hafta sonu Cumartesi Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler saat 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak ve genelgede yer alan saate kadar faaliyet gösterebilecek.
DİKKAT! Vatandaşların bu saatler aralığında yalnızca ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışveriş yapmasına izin veriliyor…
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.