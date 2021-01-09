Bugün eczaneler açık mı? 9-10 Ocak Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

9-10 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Eczaneler hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Yani bulunduğunuz mahallede hangi eczane nöbetçi ise o eczaneden ihtiyaçlar karşılanabilir.

BAKANLIKTAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulamasının bugün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü sabah 05.00'de sonlanacağı belirtildi. Daha önce çıkarılan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis, gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.