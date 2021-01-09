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’yı iğneden kurtarıp öperek uğurladılar

’nın Karataş ilçesi açıklarında ağzına olta iğnesi takılan bir kaplumbağası gören balıkçılar, kaplumbağayı iğneden kurtardıktan sonra öperek uğurladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 10.1.2021 01:02 ABONE OL
Caretta Caretta’yı iğneden kurtarıp öperek uğurladılar

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü denize açılan balıkçılar Mehmet Ali Yertut, Serkan Büken, Cüneyt Tatlısu, Yalçın Arı ve Sezai Çavuşoğlu, denizde olta iğnesine takılmış Caretta Caretta olarak bilinen İribaş deniz kaplumbağası gördü.

DENİZE BIRAKTI


Kaplumbağayı tekneye alan balıkçılar uzun uğraşlar sonucunda kaplumbağanın ağzındaki olta iğnesini çıkarmayı başardı. Balıkçılar daha sonra kaplumbağayı öperek tekrar denize bıraktı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI


O anlar Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından Twitter'da paylaşıldı. Balıkçıların çabaları sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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Caretta Caretta’yı iğneden kurtarıp öperek uğurladılar
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