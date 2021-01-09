Cizreli Dengbej Asker Ciziri Kalp Krizi sonucu hayatını kaybetti

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından fotoğrafı ölümsüz dengbejler arasına konulan Cizre'nin ve Bölgenin sevilen Dengbejlerinden Asker Ciziri geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Cizre'nin, Bölgenin ve Kürt Müziğinin duayenlerinden biri olan ve Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından fotoğrafı ölümsüz dengbejler arasına konulan Asker Ciziri evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asker Ciziri'nin ölümü Cizre ve Bölgede üzüntüye neden oldu



Cizre'de yetişen ünlü dengbejlerden Mehmet Arif Cıziri, Hasan Cıziri ve Sait Ağaye Cıziri (Seide Hemo) gibi ölümsüz dengbejlerin arasında yer bulan Asker Cıziri, Cizre'de 45 yıldır hem kendi bestelerini hem de ekolü olan Mehmet Arif Cıziri'nin eserlerini seslendirerek Kürt Müziğinin tanıtılmasında ve sevilmesinde öncü bir rol oynayan Asker Ciziri'nin ölümü Cizre başta olmak üzere bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Sinanoğlu,Taziye mesajı yayımladı

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu,Kalp Krizi sonucu hayatını kaybeden Asker Ciziri için taziye mesajı yayımladı: Sinanoğlu yayımladığı Mesajda,"ilçemiz dengbejlerinden, dengbejiğin önemli temsilcilerinden ve uzun yıllar bu kültüre sesi,özü ve sazı ile katkı sunan Asker Ciziri2nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş durumdayım.Merhum Asker Ciziri'ye Allahtan Rahmet yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum."dedi.