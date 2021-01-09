Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden olacaktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, mesken evde çocukların çakmakla oynarken yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın Halilye Ahmet Yesevi Mahallesi 9819 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mesken evde çocukların çakmakla oynarken yangın çıktı. Bir anda alevler evi sarınca aile itfaiye ekiplerine haber verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, evde hasar oluştu