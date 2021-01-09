Çöplerle birlikte presin arasına girdi! Kemikleri kırıldı, ölümden saniyelerle kurtuldu...

KEMİKLERİ KIRILDI

Acilen hastaneye kaldırılan işçinin vücudunda kırıklar oluştuğuna dair rapor verildi. İfadesi alınan H.A., şoförle mesai arkadaşı olduklarını, şoförün kamerayla arkada yaşananları izlediğini ve bir anlık dalgınlık nedeniyle kendisini kepçeyle yukarı kaldırıp, kamyona attığını fakat kendi imkanıyla ezilmekten kurtulduğunu anlattı.

ŞOFÖR, 'BENİM HATAM YOK'

Şoför B.S. ise olayda kusuru olmadığını, ön tarafta bulunan kamerayla çöp boşaltım işlemini takip ettiğini, işçinin monitör açısından çıktığı için işleme başlattığını anlattı. Şoför, 'Kamyon konteyneri alırken işçinin belirli bir mesafede durması gerekiyor. Bunu tüm işçiler bilir. Telefonla konuştuğu için kendi dikkatsizliğin kurbanı oldu.' dedi.

DAVA AÇILDI

Savcılık olayla ilgili bilirkişi raporu aldırdı. Rapor, olayda şoför ve işçinin karşılıklı kusurları olduğunu belirtir rapor sundu. Rapor sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda şoför B.S.'nin işçi H.A.'yı taksirle yaraladığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.