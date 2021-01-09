Çukurca’da kış ortasında bahar havası

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden güzel havayı fırsat bilen çiftçiler üzüm bağlarını temizleme ve bakım işlerini yapıyor.

Çiftçi Mehdi Kalkan(55) Son zamanlarda ilçede adeta kış yaşanmadığından yakınarak boş zamanlarında üzüm bağlarının bakım işlerini yaptığını belirtti.

Çiftçi Kalkan Irak'a sınır bir yerde yaşadıklarını belirterek eskiden bölgelerinde en az 2 metre kar yağdığı fakat son 10 yıl içinde beklenen ağır bir kış yaşanmadığını ve istenilen boyutlarda kar yağmadığından yakındı.Kalkan yeteri düzeyde kar yağmadı zaman bölgelerinde kaynak sularında azaldığını belirterek ürünlerin verimi maalesef istenilen düzeyde hasat elde edemediklerini söyledi.



Son olarak ilçe tarım müdürlüğünün yönlendirmesiyle arazinin bir kısmını asma ağacına çevirdiklerini belirten Kalkan havaların normalin üzerinde geçmesinden dolayı asma ağaçlarının bakımını yaptığını söyledi