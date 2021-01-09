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Dizi oyuncusu set dönüşü aracın altında kaldı!

Figüranlık yaptığı dizinin çekimleri sonrası evine gitmek için servise binen kadın araçtan inmek istediği sırada sürücü, gaza basıp devam etti. Kapıya tutunarak sürüklenen oyuncu hastanede tedavi altına alınırken araç şoförü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:23 ABONE OL
Dizi oyuncusu set dönüşü aracın altında kaldı!

H.G., özel bir ajansta yardımcı oyunculuk yapıyordu. 57 yaşındaki amatör oyuncu geçtiğimiz günlerde bir dizinin çekimi için rol kaptı. Çekimler bitip ajansın anlaştığı servisle evine dönmek üzere yola çıkan genç kadın Mecidiyeköy'de inecekti. İddiaya göre servis şoförü durağa geldiğinde H.G., inmesini beklemeyerek aracı hareket ettirdi. Kapıya tutunarak metrelerce sürüklenen genç kadın servisten düştü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunda kırık, ezilme gibi yaralamalar meydana geldi. Yardımcı oyuncu iki aylık tedavi boyunca işe gidemeyerek para kazanamadı. Bunun üzerine savcılığa başvuran H.G., servis şoförü ve yetkililerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dizi oyuncusu set dönüşü aracın altında kaldı!
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