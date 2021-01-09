Dizi oyuncusu set dönüşü aracın altında kaldı!

H.G., özel bir ajansta yardımcı oyunculuk yapıyordu. 57 yaşındaki amatör oyuncu geçtiğimiz günlerde bir dizinin çekimi için rol kaptı. Çekimler bitip ajansın anlaştığı servisle evine dönmek üzere yola çıkan genç kadın Mecidiyeköy'de inecekti. İddiaya göre servis şoförü durağa geldiğinde H.G., inmesini beklemeyerek aracı hareket ettirdi. Kapıya tutunarak metrelerce sürüklenen genç kadın servisten düştü.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunda kırık, ezilme gibi yaralamalar meydana geldi. Yardımcı oyuncu iki aylık tedavi boyunca işe gidemeyerek para kazanamadı. Bunun üzerine savcılığa başvuran H.G., servis şoförü ve yetkililerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.