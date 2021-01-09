Doktor da ailesi de koronaya yenildi

Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) Kovid-19'a dayısını, amcasını, erkek kardeşini kurban verdi. Emirhan'ın annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda koronavirüs tedavisi sürüyor. Dr. Emirhan da koronavirüse yenildi. Koronavirüs nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür koronavirüs tedavisi gören Emirhan, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan'ın ölümü Bafra'da büyük üzüntü yaratırken, yakınları "Koronavirüs bir aileyi yok etti" dedi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Emirhan, 2009-2014 arasında Baltalimanı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi üzerine uzmanlığını aldı. Emirhan'ın 2 çocuğu vardı.