Eve gelen paket polisi alarma geçirdi

ADANA'DA kargoyla bir eve gelen ve üzerinde potasyum nitrat yazan paket polisi alarma geçirdi. Polis, yaptığı incelemede maddenin, potasyum nitrat olmadığını belirledi.

EYP YAPIMINDA KULLANILIYOR

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda yaşayan R.Y., sabah saatlerinde tanımadığı bir kişiden gelen kargoyu açtı. Üzerinde tarım ve sanayinin dışında el yapımı patlayıcı yapımında da kullanılan 'potasyum nitrat' yazan paketin içinde yaklaşık bir kilogram madde olduğunu gören genç kadın, durumu polise bildirdi.

LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede maddenin, potasyum nitrat olmadığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından madde, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne teslim edildi.