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Gelinliğe 5 sene sonra kavuştu

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Gelinliğe 5 sene sonra kavuştu
Naciye Bayram (20) ve Sinan Bayram, 5 yıl önce birbirlerine âşık oldu ve evlenmek istedi. Genç çift ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak evlendi. İki çocuğu olan Naciye Bayram'ın içinde gelinlik giymek ukde olarak kaldı. Beyoğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Sosyal Market' projesi ile ihtiyaç sahiplerine gelinlik, damatlık ve benzeri birçok kıyafet desteği sunulduğunu öğrenen Bayram çifti çocuklarını da yanlarına alarak Beyoğlu Belediyesi'nin yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıklarını giydikten sonra mutlulukları gözlerinden okunan çift, hatıra olması için Galata Kulesi'ne giderek bol bol fotoğraf çektirdi.
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Gelinliğe 5 sene sonra kavuştu
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