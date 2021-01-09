Gelinliğe 5 sene sonra kavuştu

Naciye Bayram (20) ve Sinan Bayram, 5 yıl önce birbirlerine âşık oldu ve evlenmek istedi. Genç çift ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak evlendi. İki çocuğu olan Naciye Bayram'ın içinde gelinlik giymek ukde olarak kaldı. Beyoğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Sosyal Market' projesi ile ihtiyaç sahiplerine gelinlik, damatlık ve benzeri birçok kıyafet desteği sunulduğunu öğrenen Bayram çifti çocuklarını da yanlarına alarak Beyoğlu Belediyesi'nin yolunu tuttu. Gelinlik ve damatlıklarını giydikten sonra mutlulukları gözlerinden okunan çift, hatıra olması için Galata Kulesi'ne giderek bol bol fotoğraf çektirdi.