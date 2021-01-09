Genç hemşire adayları ruh sağlığı hizmetlerinde sınır tanımadı

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin uzaktan eğitim yoluyla, COVID-19 pandemisine bağlı olarak koruyucu ruh sağlığı uygulamaları kapsamında toplum ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye yönelik hemşirelik girişimlerini uyguladılar.

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mualla Yılmaz başkanlığındaki girişimler, Doç.Dr. Serpil Türkleş, Araştırma Görevlisi Zeliha Yaman, Araştırma Görevlisi Hilal Altundal ve Araştırma Görevlisi Münevver Boğahan rehberliğinde gerçekleştirildi.

Hemşirelik son sınıf öğrencileri, toplum ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye yönelik olarak, 24 il (Mersin, Bitlis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Batman, Van, Diyarbakır, Kayseri, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Siirt, Mardin, İstanbul, Şırnak, Konya, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Sivas, Balıkesir, Bursa, Muş) ve çeşitli ilçelerdeki engelli, işsiz, adölesan, yaşlı, kadın, çocuk, gebe, psikiyatrik veya fiziksel hastalığı olan 293 birey ve ailelere online platformlar aracılığı ile koruyucu ruh sağlığı hizmeti sundular.

Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği öğretim elemanlarının rehberliğinde gerçekleştirilen ve 14 hafta süren programın içeriğinde, COVID-19 pandemi sürecinde psikososyal bakım kapsamında stres, öfke, sosyal medya-oyun-alkol-madde-sigara bağımlılığı ve sınav kaygısı ile baş etme, aile içi iletişim, gevşeme egzersizleri, uyku hijyeni, sağlıklı yaşam aktiviteleri, obezite gibi konulardaki eğitimler yer aldı. Öğrenciler bu eğitimlerin yanı sıra danışmanlık hizmeti kapsamında birey ve aileler ile her hafta online görüşme yoluyla etkileşimde bulunarak hemşirelik bakımı uyguladılar.

Bu çalışmayla birlikte genç hemşire adayları, olağan zamanlarda olduğu gibi pandemi sürecinde de sahada toplum ruh sağlığı hizmetlerini sunmada sınır olmadığını gösterdiler.