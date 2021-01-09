Genç kadına üstsüz komşu şoku! Çamaşır toplarken komşusunun kıyafetsiz tacizine maruz kaldı

Yağmur yağdığı için balkonda asılı bulunan çamaşırlarını toplamaya çıkan genç kadın komşusunun tacizine maruz kaldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. S.Ö., isimli genç kadın yağmur yağdığı için balkona astığı kıyafetleri toplamaya çıktı.

ÇIRILÇIPLAK VAZİYETTE KOMŞUSUNA SESLENDİ

S.Ö., kıyafetleri topladığı sırada karşısında oturan binanın üst katında ikamet eden 34 yaşındaki E.H., isimli kişi üzerinde hiçbir kıyafet olmadan komşusuna seslenerek el işaretleri yapmaya başladı. Gördükleri karşısında şoke olan mağdur kadın komşusuna bu şekilde dışarı çıkmamasını yoksa polisi arayacağını söyledi.

"ALTIMDA ŞORT VARDI, İFTİRA ATIYOR"

Genç kadını duymazdan gelen E.H., eylemlerine devam ederek birde deli anlamına gelecek el işaretleri yapmaya devam edince S.Ö., polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan E.H., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren genç adam yağmur yağdığı sırada camdan dışarı baktığını ancak altında şort olduğunu komşusunun kendisine bağırmaya başladığını bu nedenle içeri girdiğini ve kimseyi taciz etmediğini söyledi. Mağdur kadının şikayeti üzerine şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca müstehcen hareketlerde bulunmak suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.