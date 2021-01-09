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Genelgeye göre Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayan hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla yanıt aranan bir soru da “Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorusu oldu. Bu kapsamda kısıtlama saatlerinden muaf olan işletmelere dair tüm ayrıntılar ’nca yayımlanan genelge üzerinden kamuoyun ile paylaşılmıştı. Peki, Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu fırınların çalışma saatlerine dair genelge detayları…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 07:42 ABONE OL
Genelgeye göre Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? 9 Ocak Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber marketlerde olduğu gibi fırınların da çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan hafta sonu yasağında vatandaşlara bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere izin veriliyor. Peki, 9 Ocak Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

BUGÜN FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

9-10 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (11 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Genelgede yer alan fırın çalışma saatleri ise şöyle;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İçişleri genelgesi sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Genelgeye göre Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? 9 Ocak Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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