Genelgeye göre Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? 9 Ocak Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber marketlerde olduğu gibi fırınların da çalışma saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 56 saat boyunca kesintisiz devam edecek olan hafta sonu yasağında vatandaşlara bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere izin veriliyor. Peki, 9 Ocak Bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık olacak? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar…

BUGÜN FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

9-10 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (11 Ocak) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor.

Genelgede yer alan fırın çalışma saatleri ise şöyle;