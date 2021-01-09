Hurda parçalarıyla elektrikli araba yaptılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde demir-doğrama işi yapan 2 kardeş, hurdadan elektrikli araba yaptılar. İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünde yaşayan Yılmaz kardeşler işyerlerinde biriktirdikleri hurdalar ile elektrikli araba yaptılar. Tamamen hurdadan yapılan ve doğa dostu olan arabanın yapımı 10 gün sürdü. Saate 30 kilometre hız yapan ve şarjı tam doldurulduğunda 35 kilometre menzile ulaşabilen araba vatandaşlarında ilgisini çekiyor.

"YAPIMI 10 GÜN SÜRDÜ"

Abimle birlikte böyle bir proje yaratık diyen Yusuf yılmaz," Bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Normalde 35 kilometre falan gidiyor. Televizyonlarda elektrikli arabalar gördük. Biz de kendi projemizi yapmak istedik. hayallerimiz ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Şimdi artık rahatlıkla sürüyoruz. yapımı ise 10 gün sürdü. Bir kaç eksiği kalmış inşallah kısa sürede gideceğiz" dedi.

"HURDA PARÇALAR İLE ELEKTRİKLİ ARABAMIZI YAPTIK"



Kardeşlerden Musa yılmaz ise, "Önce Motorlu taşıt olarak yaptık, sonra motoru söküp tekrar akülüye geçirdik. Motorlu olması hem çevre kirliliği hem de gürültü kirliliğine neden oluyordu. Akülü araba yaptık çünkü hem doğa dostu hemde geleceğin yeni nesil taşıtı olarak düşünüyoruz. Sağdan, soldan topladığımız hurda parçalar ile elektrikli arabamızı yaptık. Bu şekilde işyerimizde artan hurdalarda boşa gitmedi. Elimizden bu kadarını geldi. imkanlar sağlansa çok çok güzel işler yaparız" şeklinde konuştu.