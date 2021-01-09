İşkenceci kocasını öldürdü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan servis şoförü Ramazan İpek (36), iki çocuğunun annesi eşi Melek İpek'e (31) yıllardır şiddet uyguluyordu. Önceki akşam alkol alan Ramazan İpek, önce eşini kelepçeledi. Ardından da soyarak, "Seni de çocukları da öldüreceğim" tehditleriyle, saatlerce dövüp işkence yaptı. Sabah da o halde bırakıp, servis için evden çıktı. Dayak ve işkenceden bıkan Melek İpek, elleri kelepçeli halde, evdeki tüfeği alarak, eşinin dönmesini bekledi. Saat 08.00 sıralarında dönen Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Yediği dayaktan gözleri şişen ve vücudunda morluklar oluşan kadının kelepçelerini çıkaran sağlık görevlileri, ambulansta müdahale etti. Gözaltına alınan Melek İpek, ifadesinde "12 yıllık evliyiz. Evlendiğim günden bu yana dayak yiyorum. Alkol alıp işkence yapıyordu. Burası kırsal bölge olduğundan, korktuğum için şikayetçi de olamıyordum. Son olarak, 'Seni de çocukları da öldüreceğim' diye tehdit etti. Tüfekteki fişekleri o yerleştirmişti. Beni öldürecekti. Başka çarem kalmamıştı. İki çocuğumun annesiz kalmasını istemedim. Çok üzgünüm. Çaresiz kaldım" dedi. Komşuları da "Ramazan, alkol alıp Melek'i gece gündüz dövüyordu. Bu nedenle bir kez evden uzaklaştırma cezası verildi. Melek korktuğu için şikayetçi olamıyordu" diye konuştu.Ramazan İpek'in olaydan önce sosyal medya hesabından "Alkolün müptelası değiliz" diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü.