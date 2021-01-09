İşsiz müzisyenlere destek

Koronavirüs salgını yüzünden işsiz kalan onbinlerce müzisyene ve sektöre emekçisine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destek verileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgın döneminde mağdur olan ve gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla Bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü, müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik meslek birliğinin işbirliğiyle yürütülen programın son aşamasına gelindiği duyuruldu. Yapılan çalışmalar kapsamında ocak ayıyla birlikte toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine destek verileceği açıklandı.

16 Aralık'ta başlayan ve 25 Aralık'ta sona eren başvuru süresince toplam 29 bin 679 başvuru yapıldı. İlgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek birliklerinin yoğun çalışması neticesinde, başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişi toplamda 3 bin lira tutarında destek verilmesine karar verildi. Projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden karşılanmak üzere Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği ile Popüler Müzik Sanatı Vakfı, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Uluslararası Sahne Sanatçıları Federasyonu ve Türk Musikisi Federasyonu da kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı ayrı destek programları geliştirdi.

Toplam 30 bin 744 müzisyen ve sektör emekçisine ulaşacak destek ödemeleri, ocak ayı içerisinde tamamlanacak.