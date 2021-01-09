İstanbul'da dev operasyon... Polis yastıkların altında buldu

Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, "ateşli silahlar kanunun muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlarından emniyette kayıtları bulunan 2 şüpheli ise Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. adliyeye sevk edildi.

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