İstanbul’da kısıtlama yağmurla başladı yollar boş kaldı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan kısıtlama yağmurla başladı. Beklenen yağışlar gelirken kısıtlama nedeniyle İstanbul'un yolları boş kaldı.



İstanbul'da barajlardaki su seviyesinin düşmesi ve kuraklık endişesini kısıtlama günü yağan ve üç gün daha devam etmesi beklenen yağmur azalttı. Meteoroloji, Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbulun yolları boş kaldı.



İstanbul'da beklenen yağışların gelmesi ile birlikte Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri şiddetli sağnak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



Günlerdir beklenen yağmurun uzun süre devam etmesiyle barajlardaki su seviyesinin biraz olsun yükselebileceği umudu doğdu. Yağmurla birlikte 16-18 derece arasında seyreden hava sıcaklığı da 10 derecelere kadar düşüş gösterdi. Yağışların uzun surü devam etmesi bekleniyor.