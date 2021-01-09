İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim yapıldı

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında Emniyet güçleri kısıtlamalar sırasında İstanbul'da birçok noktada denetimlerini aralıksız ve sıkı bir şekilde devam ettirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin denetimi için pazartesi sabahı 05'e kadar görev yapılacağı kaydedildi.