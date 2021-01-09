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’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim yapıldı

salgını ile mücadele kapsamında hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ’un bir çok alanında denetim noktası oluşturulup araçlar kontrol ediliyor. Hafta sonunda da tam gün uygulanan kısıtlama sebebiyle, trafiğe çıkan araçlar tek tek denetlenerek sıkı bir kontrolden geçiriliyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 18:15 ABONE OL
İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim yapıldı

İstanbul'da Koronavirüsle mücadele kapsamında Emniyet güçleri kısıtlamalar sırasında İstanbul'da birçok noktada denetimlerini aralıksız ve sıkı bir şekilde devam ettirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası girişinde kurulan denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polise el kol hareketleri yaptıktan sonra kaçan Kenan K.'nın kullandığı 34 VL 0294 plakalı hafif ticari araç, köprü çıkışında polis ekipleri tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin denetimi için pazartesi sabahı 05'e kadar görev yapılacağı kaydedildi.

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İstanbul’da kısıtlamalarda yollarda sıkı denetim yapıldı
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