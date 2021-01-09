Saç Ekim’i operasyonu bir can daha aldı

43 yaşındaki Japon Hiroaki Sugutani, dün sabah saatlerinde İstanbul Harbiye'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için gitti. Hiraoki Sugytani, ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. Operasyon sonrası merkezde fenalaşan genç adam, merkez yetkilileri tarafından Şişli'deki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Japon vatandaşın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.
GENCİN ÖLÜM NEDENİ SORUŞTURULACAK
Sugutani'nin şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere genç adamın cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.