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Saç Ekim’i operasyonu bir can daha aldı

Japonya’dan Türkiye’ye saç ektirmek için gelen genç adam, operasyon sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gencin ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Japon Hiroaki Sugutani’nim kesin ölüm sebebinin ortaya çıkması için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 19:48 Son Güncelleme: 9.1.2021 20:10 ABONE OL
Saç Ekim’i operasyonu bir can daha aldı

43 yaşındaki Japon Hiroaki Sugutani, dün sabah saatlerinde İstanbul Harbiye'deki bir güzellik merkezine saç ektirmek için gitti. Hiraoki Sugytani, ücret konusunda anlaştıktan sonra tedaviye başladı. Operasyon sonrası merkezde fenalaşan genç adam, merkez yetkilileri tarafından Şişli'deki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Japon vatandaşın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

GENCİN ÖLÜM NEDENİ SORUŞTURULACAK

Sugutani'nin şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere genç adamın cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Saç Ekim’i operasyonu bir can daha aldı
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