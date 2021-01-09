Saç Ekim’i operasyonu bir can daha aldı

GENCİN ÖLÜM NEDENİ SORUŞTURULACAK

Sugutani'nin şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı, bu nedenle kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapmak üzere genç adamın cenazesi Adli Tıp'a gönderilirken, güzellik merkezi ve doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.