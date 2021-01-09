Karı-koca kavgası dehşetle sona erdi

Kocaeli Çayırova'da TEM Otoyolu geçişinde dinlenme tesisine dalan cip, park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sürücü Naci Ak'ın eşi Semra Ak, ifadesinde, araçta tartıştıkları eşinin, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diye bağırarak aracı dinlenme tesisine sürdüğünü söyledi. Öfkeli kocanın sürdüğü cip, dinlenme tesisindeki üç araca ve yayalara çarparak durdu. Cipin çarptığı park halindeki otomobillerden birinde bulunan Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybetti. Olay sonrası kendini bıçakla keserek intihar girişiminde bulunan Naci Ak ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hastaneye kaldırıldı.