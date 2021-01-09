Prof. Dr. Mehmet Kavukçu 2020’yi dondurdu

Türkiye'nin değişik illerinde sergilediği birçok performansla adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde ters yüz olmuş durumları ifade etmek için insan kıyafetleri ile doğanın ve insanlığın güncel durumlar karşısında buz tutan yönünü simgeleştirmek adına Erzincan Ergan dağı kayak merkezinde ilginç bir eyleme imza attı.





Gerçekleştirdiği performans hakkında açıklamada bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, "bugüne kadar gelenekselleştirilmiş yılbaşı ağacının ötesinde bir göndermesi olan piramit konstrüksiyon içine acı çektirilmiş (yakılmış) ağaçlar ters yerleştirilmiştir. Orman yangınlarında yanmış ağaçları piramit içerisinde ters yerleştirerek 2020 yılı boyunca iyice ters yüz olmuş durumları ifade etmek istediklerini belirterek, dondurulan konstrüksiyon içerisindeki ağaçlar ve insan kıyafetleri ile doğanın ve insanlığın güncel durumlar karşısında buz tutan yönünü simgeleştirmektedir. Ülkemizde ve dünyadaki orman yangınları ile başlayan bir felaketler süreci ortaya konulmuştur. Bu süreçle birlikte sanatsal yapı içerisinde değişiklikler yaparak yoğunlaşma alanı oluşturmuştur. Felaketler yılına göndermeler ile oluşsa bile konstrüksiyon, umuda açılan yapısı ve yükselen formuyla 2021 yılında umutlarımızın gerçekleşmesi dileğini de barındırmakta olduğunu" belitti.

İBRAHİM GÜRLER/SABAH