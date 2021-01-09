Kayseri'de kentsel dönüşümle 825 aile evlerine kavuştu

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 evlerine kavuştu.

İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini yapan belediye olduklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kocasinan'da kentsel dönüşüm 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 825 adettir.

Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir" diye konuştu.