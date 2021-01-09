Kocaeli Valiliğinden uyarı! Su baskınları olabilir

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklama ile Kocaeli ve çevresinde şiddeki sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri yer verildi. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafta sonu (09.01.2021 11:00 - 10.02.2021 22:00) görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği bildirildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"