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Kocaeli’nden çaldı, Sakarya’da yakalandı

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen bir  oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak tespit edilen H.İ.U Sakarya’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:35 ABONE OL
Kocaeli’nden çaldı, Sakarya’da yakalandı

Darıca İlçesinde 28 Aralık 2020 günğü meydana gelen park halindeki otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin benzer suçlardan 9 ayrı kaydı bulunan H.İ.U olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştiren zanlının Sakarya'da olduğu belirlendi. Önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalanarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.İ.U'nun 25 Eylül 2020 'de de İstanbul'da da farklı bir oto hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. İşlemleri tamamlanan zanlı sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi

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Kocaeli’nden çaldı, Sakarya’da yakalandı
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