Kod adı 'Pire’ydi! Kovalamacayla yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satışı yapan "Pire" kod adlı Z.Ç. yakalandı. Şüphelinin evinden iki kilogramı aşkın uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul Polisi; "Pire Zafer" kod adlı bir kişinin Fatih Kumkapı'da uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Kadırga Liman Caddesi üzerinde motosikletle seyir halinde görülen 31 yaşındaki Zafer Ç. hemen polisler tarafından fiziki olarak takibe alındı ve yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda; iki kilo 300 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu hap, üç hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 375 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.