Komşu çocuğu ezen iş insanına ev hapsi

İstanbulBarkırköy'de oturduğu sitenin otoparkında cipini park ettiği sırada aynı sitede ikamet eden 10 yaşındaki Emir E.'nin ölümüne neden olan iş insanı Nurettin Ç.'ye (50) ev hapsi cezası verildi. Ataköy'deki lüks bir sitede oturan iş insanı Nurettin Ç. (50) geçen çarşamba akşam saatlerinde kapalı otoparka giriş yaptı. İş insanı, cipini park ettiği sırada scooter adı verilen küçük aracına binen aynı sitede ikamet eden Emir E.'yi ezdi. Çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurettin Ç., "Her gün orada gördüğüm, şakalaştığım bir çocuktu. O sırada onu orada görmedim. Çok üzgünüm" dedi. Ev hapsi cezası verilen Nurettin Ç. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.