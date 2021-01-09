Köy evinde korkutan yangın!

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde bir köy evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde bağlı Kabadal Köyü'nde Rıza Köse isimli vatandaşın evinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz tespit edilemeyen nedenle evin çatı bölümünde başlayan yangını gören vatandaşlar durumu Pülümür Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye giden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evin çatı kısmının tamamı yandı.

Yangına, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.