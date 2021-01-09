Kütahya Belediyesi'nden hayat kurtaran proje!

Kütahya Belediyesi, sobalı evlerde yaşayan şehit ailesi, engelli, kendi ihtiyacını görmeyecek kadar hasta ailelerin evlerine, soba gazı zehirlenmelerini önlemeye yönelik uyarı sistemi projesini uygulamaya geçirdi.

Sensör takılan beş evi ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sensörlerin talep gelmesi halinde başka evlere de takılacağını söyledi.

Kütahya Belediyesi, geliştirdiği proje ile evde kendi ihtiyacını göremeyecek, bakıma muhtaç, engelli, yaşı ve şehit ailelerin evlerine karbon monoksit dumanını algılayan sensör yerleştirdi. Evlere yerleştirilen sensör ile sobalı evlerde, sıklıkla yaşanan soba gazı zehirlenmelerine yönelik uyarı sistemiyle erken tedbir alınabilecek.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kadın ve Aile Hizmetleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Keziban Çolak'la beraber, sensör takılan, birisi şehit ailesi evi olmak üzere, dört evi ziyaret etti. Başkan Işık yaptığı açıklamada; "Şehit Ailesi, engelli, yaşlı ve kendi ihtiyacını göremeyecek kadar ağır hasta olan vatandaşlarımızın bulunduğu evler ile özellikle soba ile ısınan evlere, karbon monoksit zehirlenmesine karşı sensör uygulamasını başlattık. Bu projemiz, ailelerimizin bu tür tehlikelere karşı korunması açısından çok önemsiyoruz. Şuana kadar talep edilen beş ailemizin evine sensörlerin montajları yapıldı. İleri ki günlerde, şehit ailesi, engelli, yaşlı ve kendi ihtiyacını göremeyecek kadar ağır hasta olan diğer ailelerimizin evlerine de aynı şekilde bu sensörleri monte edeceğiz. Vatandaşlarımızın, en azından bir tehlikeye karşı tedbir olarak bu projeyi sahiplenmelerini istiyoruz" dedi.



Ziyaret edilen evlerdeki aileler ise yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür eden vatandaşlar: "Böylesine hayati bir proje ile can güvenliğimizi sağlayan Belediye Başkanımız Alim Işık'tan Allah razı olsun" şeklinde konuştular