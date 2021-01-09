Lokanta, restoran, Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelge detayları!

Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Peki, Kahvehane, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte genelgeye ilişkin detaylar…

KAFE, RESTORAN, KAHVEHANE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakaların ciddi artış göstermesinin ardından milyonlarca vatandaş alınan kısıtlama kararlarının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. 81 ilde hizmet veren yeme – içme mekanlarının açılacağı tarih henüz bilinmezken genelgede bu kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar aktarılmıştı…