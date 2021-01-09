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Lokanta, restoran, Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte genelge detayları!

tarafından yayımlanan son genelgede kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme işletmelerinin paket servis ve gel-al şeklinde belirli saat aralıklarında hizmet vermesine karar verilmişti. Koronavirüs salgını sürecinde artan vakalarla beraber alınan bu tedbir kararının ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin detaylar ise merak ediliyor. Peki, Lokanta, restoran, Kahvehane kafeler ne zaman açılacak? Kısıtlama kararı ne zamana kadar devam edecek? İşte genelge detayları…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:19 ABONE OL
Lokanta, restoran, Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelge detayları!

Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Peki, Kahvehane, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte genelgeye ilişkin detaylar…

KAFE, RESTORAN, KAHVEHANE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakaların ciddi artış göstermesinin ardından milyonlarca vatandaş alınan kısıtlama kararlarının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. 81 ilde hizmet veren yeme – içme mekanlarının açılacağı tarih henüz bilinmezken genelgede bu kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar aktarılmıştı…

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Kafeler ve restoranlar bugün saat kaçta kapanıyor? Kafeler ve restoranlar ne zaman paket servise başlayacak? İşte yasak saati

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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Lokanta, restoran, Kahvehane ve kafeler ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelge detayları!
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