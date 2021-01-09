Mendil satan dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekiplerinin yakaladığı, kağıt mendil satan ve dilenen şahsın sattığı kağıt mendil paketine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde bulundu.



Olay dün saat 17.00 sıralarında Feshane önünde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimler sırasında trafik ışıklarında kağıt mendil satarak dilenen bir şahsın olduğunu görerek yakaladılar. Ekipler, yakaladıkları şahsı Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü binasına götürerek kaba üst araması yaptılar.





Yapılan aramada, şahsın sattığı kağıt mendil paketlerinden birinin içerisine gizlenmiş kağıda sarılı vaziyette 0.51 gram toz halinde bir madde buldular. Zabıta ekipleri bunun üzerine durumu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdiler. Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede üzerinden uyuşturucu madde ve 70 TL madeni para çıkan şahıs, hakkında idari işlem yaparak polis ekiplerine teslim etti.





Çalışmayı yapan zabıta ekipleri ise: "Vatandaşlarımızın şefkat ve merhamet duygularını kullanmak suretiyle mendil, su, çiçek, simit yada araç camlarını silme bahaneleriyle şehrin belirli noktalarında ve ışıklarda dilencilik yapan şahısların çok da masum olmadıkları bu hadise ile ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür insanlara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz." diyerek vatandaşlarımızı uyardılar.