Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2021 açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 9 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! 9 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30 ile 17.30'da yapıldı ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, 31 Aralık akşamı gerçekleşen büyük çekilişte sadece bir kişi Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanmıştı.

İşte, 9 Ocak Milli Piyango sonuçları ve amorti, büyük ikramiye kazanan numaraları...