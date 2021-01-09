Milli Piyango sonuçları 9 Ocak 2021 açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 9 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30 ile 17.30'da yapıldı ve ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, 31 Aralık akşamı gerçekleşen büyük çekilişte sadece bir kişi Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanmıştı.
İşte, 9 Ocak Milli Piyango sonuçları ve amorti, büyük ikramiye kazanan numaraları...
Milli Piyango 9 Ocak 2021 çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Milli Piyango'da kazandıran büyük ikramiye ve amorti rakamları şu şekilde oldu;
6000000TL Kazanan Numara
901137
600000TL Kazanan Numara
116354
Amorti
0 ve 5
Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de! Hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak MPİ bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.