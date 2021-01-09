Milyonluk araçla drift atıp lastik yaktı! Sahte plaka ile yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Sarıyer Araba Yolu Caddesi üzerinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 KSB 77 plakalı lüks araç üzerinde yapılan çalışmada, aracın üzerindeki plakaların farklı bir araca ait plakalar olduğu, anlaşıldı. Polis aracın orijinal plakasının 34 SOY 88 olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü Eren Y. gözaltına alındı.



Araç sürücüsü Eren Y. 'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 141 lira, 23/5-A (Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak) maddesinden 6 bin 129 lira 36/3-B (Mahkemelerce veya savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, olmak üzere toplamda 14 bin743 lira idari para cezası uygulandı.





EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ



Eren Y. 'nin gecici olarak el koyulan sürücü belgesine, K.T.K'nın 67/1-D maddesi ihlali nedeniyle 60 gün daha geçici iptal edilmiştir. Sürücü Eren Y. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesi ve 204 (Resmi belgede sahtecilik) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezine teslim edildi.