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Nusaybin’de asfaltlama hız kesmiyor!

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin’in Nusaybin ilçe  Belediyesi iş birliği ile yapılan asfalt çalışmaları sürüyor.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:00 ABONE OL
Nusaybin’de asfaltlama hız kesmiyor!

Karayolları Bölge Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin'in Nusaybin ilçe Belediyesi iş birliği ile yapılan asfalt çalışmaları sürüyor.
Nusaybin Gırnavas Mahallesi Baraj Yolu Caddesinin birinci etabında yapılan asfalt çalışmalarından sonra ikinci etap bölümünde de asfalt çalışmaları tamamlandı.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde yapılan asfalt çalışmalarında şehrin en önemli tarihi ve kültürel mekanları arasında yer alan Gırnavas Höyüğünün yolunda asfalt çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaların yapıldığı yolda incelemelerde buluna Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay'dan bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Temizkan, Gırnavas Höyüğü yolunun bir bölümünde yapılan asfalt çalışmalarının bittiğini, diğer bölümde ise parke taşı çalışmaları yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Temizkan, Baraj Yolu Caddesi ve Gırnavas Caddesinin vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Nusaybin’de asfaltlama hız kesmiyor!
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