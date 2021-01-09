Son dakika haberi: Aylar sonra ilk kez... Koronavirüs haritasında riskli bölgeler yeşile döndü...

'AYLAR SONRA İLK KEZ NEFES ALDIK'

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Elmacı (36), mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının çok yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi. Tedbirlere uymayanların neden olduğu yoğun vakaların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Elmacı, "Özellikle kasım ayında Eskişehir'de vaka sayıları oldukça yükseldi. Sadece kasım ayında 43 binin üzerinde çağrı alırken, bunların 15 bini koronavirüsle ilgiliydi. Aralık ayı başında İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları ve halkımızın tedbirlere uyması sonucu günlük vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video

Bu da bizim çağrılarımıza yansıdı. Kasım ayında 15 bin olan koronavirüs çağrıları aralık ayında 4 bine kadar geriledi. Vakalardaki düşüşler, koronavirüsün başladığı mart ayından bu yana gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının daha rahat bir nefes almasını sağladı. Koronavirüs vakalarının düşmesi, hastalığın bittiği anlamına gelmiyor. Rehavete kapılarak eğer tedbirlere uymazsak vaka sayılarında yeniden bir artış yaşanabilir. O yüzden halkımızın tedbirlere uymaya devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.