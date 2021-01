Pandemiye rağmen hazırlıklar tam gaz!

Ağrı'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinde kalan Özel Sporcu Reşan Çetrez, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde pandemi sürecinde Türkiye, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları için hazırlıklarını sürdürüyor.



Takım arkadaşları ile birlikte anrenörü Yonca Karademir gözetiminde zorlu arazi şartlarında hazırlıklarını sürdüren Özel Sporcu Reşan Çetrez, geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayaklı Koşu yıldızlar kategorisinde birinci olarak Milli Takım'a seçildi.

Ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeni ile ulusal ve uluslararası şampiyonaların iptal edilmesi ile birlikte Dünya Şampiyonası'na gidemeyen yüzde 55 mental retardasyon rahatsızlığı bulunan 16 yaşındaki özel sporcu Çetrez, pandemi sürecinde yeni şampiyonluklar için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Hazırlıklarını antrenörü Yonca Karademir gözetiminde zorlu doğa koşullarında sürdüren Çetrez, yaptığı açıklamada kayak yapmayı çok sevdiğini ve en öenmli hedefinin 2022 Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk sevinci yaşamak olduğunu söyledi.



Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 yıldır Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapan Çetrez'in antrenörü Yonca Karademir, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde ikisi özel sporcu olmak üzere toplam 12 kız sporcu olduğunu kaydederek, ilk hedeflerinin bu yıl ocak ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk olduğunu belirtti.



Sporcusu Reşan Çetrez'in pandemi sürecinde yaz-kış ayırmaksızın zorlu arazi koşullarında gerçekleştirdikleri antrenmanlarla formunu koruduğunu ifade eden Karademir: "Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü adına sporcu yetiştiriyoruz. Şu anda ikisi özel toplam 12 kız sporcumuz var. Özel sporcularımız birisi geçen seneki Türkiye şampiyonu 16 yaşındaki Reşan Çetrez ve kayağa bu yıl başlayan 17 yaşındaki Yazgül Yıldızhan. Reşan ile bu yıl hedefimiz ilk olarak yine bu ocak ayında Erzurum ya da Kars'ta düzenlenmesi beklenen Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Ancak bu süreçte herkesi ve tüm dünyayı etkilediği gibi pandemi bizi de olumsuz etkiledi. Ama biz bu süreçte sporcularımızla birlikte hazırlıklarımıza yaz- kış her zaman devam ettik. Hazırlıklarımızı günde 1 buçuk saate yakın bir süre hem okul bahçesinde hemde dağda sürdürüyoruz. Şu an kış mevsimi ile birlikte eksi 30 dereceye varan soğuklarda bile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu dönemde kar antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tabi Ağrı'ya karın geç yağmasından dolayı bu antrenmanlarımızı yapmakta biraz geciktik.



Yaklaşık bir aylık bir kaybımız söz konusu. Ancak bu kaybı yapacağımız hazırlıklarla kapatmayı düşünüyoruz. Şu durumda bile Reşan, yapılacak ilk şampiyonada Türkiye Şampiyonu olma derecesine çok yakın. Biz bu yıl Reşan'ın yanında bir diğer özel sporcumuz Yazgül ile de şampiyonaya katılacağız. Ondan da önemli bir derece bekliyoruz. Bu yıl iki özel sporcumuz da gençler kategorisinde yarışacak. Türkiye Şampiyonası'ndan sonraki süreçte 2021 Dünya Şampiyonası var. Ardından da 2022 Paralimpik Kış Olimpiyatları var. Şu anda pandemiden dolayı tarihleri tam olarak belli değil. Biliyorsunuz geçen yılki şampşyonalar pandemi nedeni ile ital edildi. İnşallah bu yıl pandemiyi atlatırız ve yarışlar iptal edilmez. Gidebildiğimiz takdirde 2022 Paralimpik Kış Olimpiyat oyunlarına Türkiye'den giden ilk özel sporcu Reşan Çetrez olacak. Şu an Paralimpik Olimpiyat Oyunlarında Kayaklı Koşu yok ve eklenmesi için çalışmalar yapılıyor. Bizimde hedefimiz Reşan ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk elde etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Buradan bize verdikleri destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyouz." dedi.