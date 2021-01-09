Polis ormandaki uyuşturucusunu patlattı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Ekipleri, Gölcük İlçesinde bir şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair duyumlar alınca harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan emniyet güçleri, önceki gün kendisini yakalayarak gözaltına aldı.

G.A'nın gözaltına alınması sonrasında, şüphelinin sıklıkla gittiği gözlemlenen ormanlık alanda ki değişik noktalara operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alanda detektör köpek ile yapılan aramalarda 4 farklı noktadan 1 kilo 183 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan G.A'nın emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.