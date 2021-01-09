Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis ormandaki uyuşturucusunu patlattı

Polis ormandaki uyuşturucusunu patlattı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen G.A yakalanarak gözaltına alındı. G.A’nın ormanda faklı noktalara sakladığı uyuşturucu maddeler ise polisin detaylı araması ile ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 09:42 ABONE OL
Polis ormandaki uyuşturucusunu patlattı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Ekipleri, Gölcük İlçesinde bir şahısın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair duyumlar alınca harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan emniyet güçleri, önceki gün kendisini yakalayarak gözaltına aldı.

G.A'nın gözaltına alınması sonrasında, şüphelinin sıklıkla gittiği gözlemlenen ormanlık alanda ki değişik noktalara operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alanda detektör köpek ile yapılan aramalarda 4 farklı noktadan 1 kilo 183 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan G.A'nın emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis ormandaki uyuşturucusunu patlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA