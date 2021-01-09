Poşet poşet zehirle yakalandılar

İstanbul'da bir adrese düzenlenen operasyonda yarım kilograma yakın uyuşturucu bulundu. Dört şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. T.D. (29), S.A. (30), Ş.K. (29) ve İ.G. (28) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 180 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 201.82 gram Eroin maddesi, 2.75 gram Esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 100 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.