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Rakım 1650! Kar eksik olmazdı, şimdi gölet bile kurudu...

'ın kar eksik olmayan bölgelerinden 1650 rakımdaki 'ndeki 'nden gelen görüntüler tedirgin etti. Kuraklığın vurduğu göletin suları neredeyse tamamen kururken, toprak da çatladı. Bölge kar yağmasını umut ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:18 Son Güncelleme: 9.1.2021 15:23 ABONE OL
Rakım 1650! Kar eksik olmazdı, şimdi gölet bile kurudu...

Tokat'ta önceki yıllarda kar yağışının eksik olmadığı 1650 rakımlı Çamlıbel tepesi eteklerindeki İhsaniye Göleti kurudu.

Tokat-Sivas il sınırına yakın Çamlıbel tepesinin alt tarafında bulunan İhsaniye göleti en kurak yılını yaşıyor. 1975 yılında tarımsal sulama için inşa edilen gölet tamamen kuruma noktasına geldi. Gölet kıyı şeridinden yaklaşık 50 metre çekilirken, kuruyan toprak çatlamaya başladı. Bir zamanlar su ile kaplı ağaç kökleri de suyun ne kadar çekildiğini gözler önüne serdi. Kış mevsiminde kar ve yağışın eksik olmadığı göletin kuruması ise köylüleri endişelendiriyor.



"ÇOK AZ SUYUMUZ KALDI"

Köy muhtarı Yılmaz Çelik (62), yağmur ve kar suyu ile dolan göletin ilk defa kuruma noktasına geldiğini kaydetti. Önceki yıllarda bu aylarda göletin dolup taştığını belirten Çelik, "Bu sene kuraklık olduğu için çok az suyumuz kaldı. İçme suyu sıkıntısı çekmiyoruz ama tarımsal sulamada kullanılan bu göletimizde sıkıntı var" dedi.

İhsaniye Göleti'nin 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinin eteklerinde olduğuna dikkat çeken Muhtar Çelik "Buraya bu aylarda mutlaka kar yağardı. Ne yağmur ne kar yağdı. 45 yıldır ilk defa gölette bu kadar kuraklık oldu. Bu aylarda göletimiz doluyordu. Balıklar içinde sıkıntılı bir süreç başladı. 1 metre derinliğinde su kaldı. Bu aylarda burada buz, kar olması lazımdı. Rabbim sonumuzu hayır etsin yapacak bir şeyimiz yok. Önümüzdeki hafta yağış bekleniyor inşallah yağışlar gelir, 1 metre kar yağar" diye konuştu.

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Rakım 1650! Kar eksik olmazdı, şimdi gölet bile kurudu...
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